Emploi des jeunes : Macky Sall dresse le bilan et fait des annonces fortes

Dans sa traditionnelle « adresse à la nation », à la veille de la commémoration du 4 avril, la jeunesse fut au cœur de l’allocution de Macky Sall. Le président de la République s’est, dans un premier temps, montré rassurant quant à la volonté de cette jeunesse qui rêve d’apporter sa pierre à l’édifice dans l’effort de développement du pays.





“C’est le sens des investissements que nous continuons de faire dans l’éducation et la formation, y compris pour nos daara modernes”, indique-t-il.







Partant du constat que « si la diffusion de connaissances livresques permet d’avoir un diplôme, elle ne suffit pas pour offrir la qualification nécessaire à l’emploi ou à l’auto-emploi », le chef de l’Etat a tenu à souligner la place primordiale qu’occupe l’enseignement professionnel. « Nous voulons qu’à chaque niveau de formation et de diplôme, corresponde un niveau de qualification qui facilite l’insertion dans le marché de l’emploi », ambitionne-t-il.







Une ambition qui pourrait se concrétiser avec le Programme « déjà finalisé » de 38 Centres départementaux de formation professionnelle.







Poursuivant, le président de la république a souligné que le Programme XËYU NDAW ÑI a généré à ce jour 63 650 emplois sur les 65 000 prévus ; alors que 14 150 jeunes débutants ont bénéficié de la Convention Etat-employeurs, sur l’objectif initial de 20 000.







Macky Sall d’ajouter : « Le Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC) et les Agropoles s’inscrivent également dans la réponse à la problématique de l’emploi et de l’entreprenariat des jeunes, avec la création de pôles de développement économique dans nos terroirs ».







Malgré ces avancées, le chef del’État ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il souhaite s’appuyer sur l’exploitation prochaine de pétrole et de gaz comme l’une des solutions au problème de l’emploi des jeunes.







« Ainsi, en collaboration avec nos partenaires, l’Institut national du pétrole et du gaz a formé 78 ingénieurs et techniciens déjà opérationnels. D’autres sont en cours de formation », a-t-il annoncé.







Dans cette lutte, le président de la République invite le secteur privé national à investir davantage dans la chaîne de valeurs de la filière gazière et pétrolière afin de créer de nouvelles opportunités d’emplois et d’activités génératrices de revenus pour nos jeunes.







Pour cela, il annonce : « Je me réjouis de pouvoir échanger sur ce point et sur d’autres avec les dirigeants des organisations patronales au cours de l’audience que je leur accorderai dans les prochains jours. »







Enfin, le président Sall a tenu à saluer et encourager les 32 500 jeunes agents recenseurs engagés pour les opérations du cinquième recensement général de la population et de l’habitat prévu du 15 mai au 15 juin. Une opération qui vise à actualiser les données démographiques et statistiques.