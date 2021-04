Emploi des jeunes : Vers la disparition de certaines agences pour plus d'efficacité

Il faut s’attendre à la disparition de certaines structures de l’État en charge de l’emploi des jeunes.Des agences vont purement et simplement disparaître, tandis que d'autres seront dissoutes dans des directions nationales déjà existantes.«Pour plus d’efficience dans l’exécution du programme, nous allons fusionner certaines structures, surtout celles qui s’activent dans le financement et l’emploi des jeunes», confie à L’Observateur un proche collaborateur du Président Sall.Ce dernier est au cœur du dispositif du Conseil présidentiel pour l’insertion et l’emploi des jeunes prévu demain jeudi .