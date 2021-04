Emploi : Macky annonce 80 milliards pour le recrutement de 65 000 jeunes et 5000 enseignants

Le chef de l'État Macky Sall fait la part belle à la jeunesse sénégalaise qui avait violemment manifesté en mars dernier pour demander une prise en charge de ses préoccupations. Dans son discours à la nation à la veille de la fête de l'Indépendance, Macky Sall a annoncé un soutien destiné aux ménages et à la jeunesse. "Dans l'immédiat, en soutien à l'emploi et aux ménages, j'ai décidé d'allouer, dès le mois de mai, 80 milliards de FCFA au recrutement de 65 000 jeunes, sur l'ensemble du territoire national, dans les activités d'éducation, de reforestation, de reboisement, d'hygiène publique, de sécurité, d'entretien routier et de pavage des villes, entre autres.





Un quota spécial sera réservé au recrutement de 5000 enseignants pour le préscolaire, le primaire, le moyen et le secondaire, y compris les Daaras modernes et l'enseignement arabe", promet le chef de l'État qui tend également la main au privé.