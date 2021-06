En 10 ans : Macky a investi 400 milliards dans le Nord du Sénégal

Selon le quotidien national Le Soleil, le chef de l’État a consenti des investissements énormes dans le Nord du Sénégal.



En 10 ans, Macky Sall a investi 400,2 milliards Fcfa dans 34 projets majeurs achevés dans les régions de Saint-Louis et Matam.



Il s’agit d’infrastructures routières, scolaires et sanitaires, d’ouvrages hydrauliques et d’art, de ponts, de voiries...



Le Président Sall prévoit aussi d’injecter 330,7 milliards Fcfa entre 2021 et 2024 pour achever la modernisation du Fouta et du Walo.