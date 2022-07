[Vidéo] En campagne à Vélingara : Pape Diop pointe le déficit d’infrastructures

Pape Diop à Vélingara

À Fafa Kourou, dans le département de Vélingara, c'est l’absence d'infrastructures sociales de base qui frappe le visiteur. Ici, les populations souffrent de plusieurs maux : manque d'emploi pour les jeunes. Au plan sanitaire, c'est également un manque criant d'infrastructures. L’ancien maire de Dakar et patron de la coalition Bokk Guiss Guiss/Liguey en a profité pour plaider pour une Assemblée de rupture, des députés à même de porter les doléances des populations de cette partie sud du Sénégal à l'hémicycle.





"Partout où nous avons été, les doléances sont à peu près les mêmes. On peut citer des difficultés liées à l’emploi des jeunes. La problématique revient tout le temps. Il y a des difficultés évoquées par les paysans. Des difficultés qui ont trait à la cherté des intrants agricoles. Nous avons reçu également comme doléances les problèmes liés à la santé. Je viens de regarder le centre de santé de Vélingara, qui est un département. Donc, il devrait être doté, comme tous les départements du Sénégal, d’un hôpital de niveau 2", martèle Pape Diop qui a misé pour ces législatives sur des fils de Vélingara investis sur la liste de sa coalition.





"Nous avons investi sur nos listes des hommes et femmes qui vont porter le plaidoyer des populations de Vélingara au niveau de l’Assemblée nationale’’, fait-il remarquer.





Une Assemblée de rupture