En riposte contre " Jam ma guëne 3e mandat: La plate-forme "3e Mandat Mo Gueneu Woor” voit le jour





Alioune Tine et cie avaient lancé la plateforme "Jam ma guëne 3e mandat" ( la paix vaut mieux qu’un troisième mandat) avant de faire des visites auprès des foyers religieux pour inviter le président Macky Sall à ne pas se présenter en 2024.





En riposte, des soutiens du patron de Bby ont lancé ce week-end la coalition "3e Mandat Mo Gueneu Woor” dans le but de contrecarrer Alioune Tine et cie.





Serigne Mbacké Sylla, président du mouvement des cheikhs du Sénégal (MCS) et Khadim Fall, président du mouvement And Taxawu Touba, entre autres ont mis en place cette structure. Pour eux, un troisième pour le président Macky Sall est plus sûr.