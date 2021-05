En tournée du 29 mai au 1er juin: Macky inaugure les hôpitaux régionaux de Kédougou et de Kaffrine

Le président de la République, Macky Sall sera en tournée à Kaffrine et à Kédougou du 29 mai au 1er juin 2021. Une occasion pour le chef de l’Etat de procéder à l’inauguration d’un certain nombre d’infrastructures nouvellement réceptionnées notamment les hôpitaux régionaux de Kaffrine et de Kédougou.





Ainsi, attendu à Kaffrine le samedi 29 mai, il présidera, le même jour, les cérémonies d’inauguration de l’hôpital de Kaffrine et celle de la route Kaffrine/Nganda. Le président se rendra le lendemain, dimanche 30 mai à Médina Gounass pour rendre une visite de courtoisie au Khalife de la cité religieuse.





Attendu à Kédougou le lundi 31 mai, le président Macky Sall procédera là-bas également, à l’inauguration de l’hôpital régional et du système d’alimentation en eau mais aussi au lancement des travaux de Promoville Kédougou. Son retour sur Dakar est prévu le mardi 1er juin à 20 heures, indique le service de protocole du palais dans le programme de la tournée.