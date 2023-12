En tournée en Afrique centrale : Diagne Sy Mbengue loue les réalisations de Macky Sall

Accompagnant le Ministre Abdoulaye Saydou Sow dans sa tournée africaine qui les ont déjà menés au Congo Brazzaville (Brazzaville et Pointe-noire) et à Libreville au Gabon et qui se poursuivra en Afrique de l'Ouest au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, le DG de la SN HLM Diagne Sy Mbengue loue les prouesses économiques et sociales de Macky Sall.