Énième report des élections locales : «Nous allons saisir les instances de la Cedeao», (Me El Hadj Diouf)

Après un premier renvoi (de juillet 2019 à décembre 2019) puis un deuxième (au premier trimestre de 2021), on s’achemine inéluctablement vers un troisième report des Locales, pour des raisons d’audit du fichier électoral. Une situation que récuse formellement l’avocat et politicien Me El Hadj Diouf.En conférence de presse ce mercredi à Dakar, le leader du Ptp (Parti des travailleurs et du peuple) menace de vilipender l’Etat du Sénégal auprès des instances de la Cedeao, pour les nombreuses violations du protocole additionnel de l’organisation communautaire, en matière d’élection.«On a largement dépassé le délai de 6 mois fixé pour toute modification des textes qui régissent les élections ou le report des élections. Les délais pour les élections locales étant de 2019, on ne peut pas attendre un fichier. On a dépassé les délais d’organisation ; on a même largement dépassé les délais de tenue des élections. Donc, tout report des élections viole le protocole additionnel de la Cedeao», dénonce-t-il.«Si l’Etat ne veut pas organiser ces élections, non seulement les populations doivent exiger la tenue immédiate de ces élections, mais nous allons saisir les instances communautaires de la Cedeao», jure l’avocat.