Enseignement supérieur : le ministre du budget liste les priorités

Lors du vote du budget dédié à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, le ministre du Budget, Moustapha Ba, a fixé les priorités de ce département. Il affirme que l’objectif majeur est la finalisation de tous les chantiers en cours. Il a également évoqué la mise en place d’une convention Etat-employeurs pour l'insertion des jeunes. "Le recrutement des jeunes est important, notamment dans le secteur de la santé, a-t-il observé. Entre 2002 et 2022, plus de 7000 médecins-chirurgiens et pharmaciens ont été recrutés, mais aussi plus de 12 000 infirmiers et sage-femmes".



Le ministre a, également, mis l’accent sur les efforts à effectuer notamment en ce qui concerne les fonds alloués à la recherche.



Plus de détails sur la vidéo.