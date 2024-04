Enseignement supérieur : le nouveau ministre Abdourahmane Diouf part à la rencontre des acteurs du secteur

Le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation Abdourahmane Diouf a entamé une visite des services de son département ministériel. L'objectif, c'est de recueillir des informations devant aider à la prise des décisions. Le ministre était à la Cité du savoir du Pôle urbain de Diamniadio, au siège de l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane, à l’Institut supérieur d’enseignement professionnel, Amadou Traoré (ISEP-) et au Cyber Infrastructure nationale pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation.









« Faire le tour de la Cité du savoir, échanger, discuter, voir les conditions de travail avant toute annonce de mesures fortes ou engagement", a justifié le Ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, Abdourahmane Diouf.









A l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane, quelques problèmes ont été soulevés. « Le personnel a rejoint le bâtiment non encore réceptionné depuis maintenant trois ans. L’Université numérique est devenue la deuxième université du pays, derrière l’UCAD avec un effectif de 73 796 étudiants. Les matériels de travail comme les ordinateurs, les modems de connexion sont des urgences», informe le recteur Pr Moussa Lô.





A l’ISEP, les étudiants se plaignent des difficultés de transport et de restauration, les étudiants ne disposent pas de campus social. La question du statut juridique des enseignants et du personnel était aussi au cœur du débat.





Le ministre de l'Enseignement supérieur a terminé sa visite au Cyber Infrastructure nationale pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation ( CNRI)









Toutefois, il a prévu ce vendredi de rencontrer le Syndicat autonome des enseignants du supérieur (SAES).