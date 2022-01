Entre accusations et démentis : Benno Bokk Yaakaar implose à Kaolack, après les élections locales

Modou Ndiaye Rahma

C’est à se demander si l’humiliante défaite de Benno Bokk Yaakaar à Kaolack ne va pas faire exploser la mouvance présidentielle dans la capitale du Saloum.





En effet, depuis l’officialisation de la victoire de la coalition And Nawlé And Ligueye de Serigne Mboup, les alliés du président Macky Sall ne parlent plus le même langage. Si dans le camp de Modou Ndiaye Rahma, certains n’ont pas hésité à accuser des responsables de l’Apr d’avoir trahi la liste validée par le président de la République, s’autres rejettent la faute sur le candidat perdant Modou Ndiaye Rahma qui, selon eux, est «le premier responsable de la défaite» de Bby.

A Kaolack, on se rejette la pierre au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Après les accusations et les démentis, c’est l’heure de situer les responsabilités. Ousmane Noël Dieng, proche de Diène Farba Sarr, accuse directement le candidat perdant. «Bien avant les élections, j’ai lancé plusieurs fois un appel à Modou Ndiaye Rahma pour lui dire de descendre sur le terrain et faire du vrai porte-à-porte. Parce que c’est bien d’aller voir les guides religieux, mais pour gagner les élections, il faut aller trouver les Kaolackois dans leur maison, leur lieu de travail…», a-t-il pesté.





Ousmane Noël Dieng ajoute aussi que les Kaolackois ont trahi le candidat de Benno Bokk Yaakaar pour la commune. «Tout le monde sait que Mohamed Ndiaye Rahma est très sociable. Il a tout fait. Mais Kaolack l’a trahi. C’est des militants de l’Apr qui ont trahi Bby. Qu’on se dise la vérité. C’est des militants de l’Apr qui ont sanctionné Bby», a-t-il déclaré dans «les Échos».





Pourtant, Ousmane Noël Dieng est lui-même cité parmi les premiers traitres. C’est du moins ce que pense le jeune proche de Rahma, Babacar Sow.





Pour lui, Modou Ndiaye Rahma a été bel et bien trahi, mais par des responsables «apéristes». Il cite notamment Ousmane Noël Dieng qu’il accuse d’avoir reçu 8 millions de Modou Ndiaye Rahma, mais également 2 millions de Serigne Mboup. Babacar Sow accuse des responsables comme Ousmane Noël Dieng, Mariama Sarr, Abdoulaye Khouma d’avoir battu campagne contre la liste du président de la République.





A son tour, Abdoulaye Khouma a fait une lecture de la défaite de Bby dans la ville de Mbossé. Selon lui, il y a eu un taux de participation record de la jeunesse kaolackoise qui ne se voit pas forcément dans les choix des leaders dans la localité.





Selon lui, la jeunesse n’a pas choisi Yewwi Askan Wi, mais plutôt une liste qui n’est pas contre le président.

Dans le camp de Mariama Sarr, ses proches dégagent en touche et réagissent. Omar Ba, proche du ministre de la Fonction publique, assure que ceux qui ont, une seule seconde, pensé que Madame le Ministre Mariama Sarr a ordonné un vote sanction contre la coalition Benno Bokk Yaakaar de Kaolack, cherchent des excuses.





«Malgré les trahisons qu’elle a subies, elle n’a jamais varié dans ses positions. Elle n'a jamais été demandeuse et sa fidélité est sans condition au président de la République. Elle demeure et reste le leader de l’Apr Kaolack», note-t-il dans les colonnes de la même source.









Animant une conférence de presse samedi dernier, les jeunes de la mouvance présidentielle proches de Modou Ndiaye Rahma ont une nouvelle fois assuré que leur leader a été trahi par des leaders de la coalition Bby à Kaolack.