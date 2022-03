Entretien Macky Sall - Vladimir Poutine : Les précisions de Aïssata Tall Sall

Les Précisions de Me Aissata Tall Sall sur l'entretien entre Macky et Poutine

Vu la situation qui prévaut en Ukraine, le Président de la République, Macky Sall, en sa qualité de Président en exercice de l’Union Africaine, a échangé avec son homologue Russe, Vladimir Poutine, hier. Dans un entretien accordé à RFI ce matin, la ministre des affaires étrangères, Me Aissata Tall Sall est revenue sur les échanges entre les deux hommes.





« Cet entretien a eu lieu sur l’initiative du président Macky Sall qui a pensé qu’en sa qualité de Président de l’Union Africain, de membre d’un continent tiers à ce conflit qu’il était possible qu’il s’adresse au président Poutine pour lui demander s’il était possible qu’il accepte un cessez-le-feu durable en Ukraine. Au nom non seulement de la cause humanitaire, de la cause des droits de l’homme, de la situation que cela pourrait engendrer sur le plan politique et de la géopolitique mondiale. L’entretien s’est déroulé dans un respect mutuel en les deux chefs d’Etat », déclare-t-elle.