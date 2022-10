Entretien téléphonique : ce que Wade et Diouf se sont dit

Les deux anciens Présidents du Sénégal Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ont eu un entretien téléphonique avant-hier, mardi. Le coup de fil a eu lieu à 12 heures (GMT).



Le premier est à Paris, le second à Dakar. «Après avoir évoqué de vieux souvenirs, les deux anciens Présidents ont prié l’un pour l’autre et pour leurs familles, pour la paix au Sénégal, en Afrique, en France et dans le monde», a rapporté le secrétariat de Wade dans un communiqué repris par plusieurs médias.



La même source a ajouté : «À la fin d’un entretien amical rempli d’émotion, les deux vieux amis se sont séparés, se promettant, à l’avenir, de se rappeler plus souvent.»