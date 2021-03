Environnement : Macky classe 9 forêts

Par décret présidentiel, le nombre de forets classés s’agrandît. C’est du moins l’annonce faite par le ministre de l’Environnement et du développement durable Abdou Karim Sall lors d’un point de presse en cette matinée du 1er mars 2021.« Il s’agit au total de 84 726 ha », informe Abdou Karim Sall. Un espace réparti sur les régions de Kolda, Matam, Tambacounda et Sédhiou. La région de Kolda va compter quatre (04) forêts de 2 334, 7 073, 5 152 et 3 767 hectares. Matam pour sa part aura deux (02) forêts dans les localités de Fété Kodioly et Ndiot (département de Kanel) pour 13 000 et 12 000 hectares. Idem pour la région Tambacounda où on compte aussi (02) forêts à Dialacoto (Département Tambacounda) et Sanding Counda (Département Bakel) pour respectivement 27 000 et 2 000 hectares.Enfin à Sedhiou, la forêt de Badimbour (Département Bounkiling) d’une superficie de 12 400 hectares passe de forêt communautaire à forêt classée. Ce qui fait un total de neuf (09) forêts et qui ramène le nombre de forêts classées « ainsi de 168 à 177, compte non tenu des réserves».Une première depuis 52 ans et qui rentre dans l’optique «de la conservation de la biodiversité ». En effet, malgré la présence en masse de forêts classées dans le pays, la superficie de ces dernières n’a cessé de décroître. Fait contribuant à accentuer la dégradation de l’environnement et donc des écosystèmes. C’est pourquoi, le ministre a salué la décision de président Macky, car ces efforts participent à « inverser la tendance ».