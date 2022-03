Equité territoriale et inclusion sociale : Amadou Dawa Diallo accélère les chantiers du chef de l’Etat, Macky Sall à Ranérou Ferlo

Une mission de reconnaissance était ce week-end à Ranerou pour la construction de la route Houdallaye-Ranérou, longue de 45 km. C'est une vieille doléance des populations, en même temps, une promesse de l'Etat depuis les pluies diluviennes catastrophiques à Houdallaye en juin 2017. Ageroute a décidé de réaliser le projet qui entre dans le cadre de la politique de désenclavement du Chef de l'Etat.