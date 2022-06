Escalade verbale pouvoir - opposition : Le Cudis invite les acteurs à revenir à de meilleurs sentiments

Le Cudis invite les acteurs à revenir à de meilleurs sentiments

Le discours politique est au ras des pâquerettes, truffé d’injures et d’appels au meurtre. Une escalade verbale qui inquiète plus d’un. Suivant de près cette foire d’empoigne qui laisse présager des joutes électorales lourdes de conséquences, le Cadre unitaire de l’islam au Sénégal (Cudis) invite les différents acteurs de quelque bord qu’ils se trouvent, d’adopter une attitude plus responsable.





"Nous souhaitons que les choses n’aillent pas dans le sens d’une confrontation. Aujourd’hui, c’est devenu normal au Sénégal, en période électorale, qu’il y ait des invectives de part et d’autre. La situation peut paraître parfois très tendue, mais généralement, au finish, les hommes politiques reviennent à de meilleurs sentiments", confie Cheikh Ahmed Tidiane Sy, Président du Cudis.