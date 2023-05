Escroquerie foncière : un ancien maire à la DIC

Ancien maire de la Patte d’Oie, Banda Diop a été entendu, hier, par les limiers de la Division des investigations criminelles (Dic). D’après Bes Bi Le Jour, son audition fait suite à une plainte pour escroquerie foncière portant sur un montant de 10 millions FCFA.nLe plaignant, un certain El Hadji Malick Tall, lui reproche de lui avoir vendu deux parcelles qui ne lui appartiennent pas, à 10 millions de FCFA.



D’après le récit du journal, c’est le 18 avril que le sieur El hadji Malick Tall a saisi la Dic d’une plainte contre Banda Diop. Selon le plaignant, dans le courant de l’année 2021, M. Diop, maire de la Patte d’Oie à l’époque, lui avait vendu deux parcelles à usage d’habitation sises au pont de la foire (Camb gui), moyennant la somme 10 millions de FCFA. Une somme qui, dit-il, a été « intégralement versée au maire et devant témoins ». Croyant avoir fait une bonne affaire, M. Tall va vite déchanter, lorsqu’au moment où il voulait effectuer des travaux, il a été informé que les parcelles en question n’appartiennent pas à Banda Diop. Pis, il a été informé que le site où se trouvait les deux parcelles en question ne fait pas partie de la circonscription de sa commune de la Patte d’Oie.



Tombé des nues, le plaignant qui voyait tous ses rêves brisés, n’a pas hésité à saisir le maire Banda Diop, pour une séance d’explication. S’étant finalement résolu à laisser tomber ces parcelles et à se faire rembourser, El Hadji Malick Tall a raconté aux limiers de la Dic que depuis lors, il peine à rentrer dans ses fonds, malgré plusieurs mises en demeure.



La confrontation entre les deux parties ne devrait pas tarder.