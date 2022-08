Escroquerie : un procureur envoie le fils d'un autre procureur en prison

Le fils du procureur de Tamba, I. Ba, est en prison. Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le procureur de Dakar.



Le mis en cause est poursuivi pour avoir grugé deux personnes de 16 millions de francs CFA. Les Echos, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, précise que I. Ba avait vendu aux plaignants deux terrains situés à Tivaouane Peul.



Le première parcelle a coûté 10 millions de francs CFA et le prix de la deuxième, pour laquelle l'acheteur a payé avec des moutons de race Ladoum, était fixé à 6 millions.



Selon Les Echos, I. Ba, qui n’a jamais remis les terrains à ses clients, devrait être jugé la semaine prochaine en audience des flagrants délits.