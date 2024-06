Escroqueries et arnaques sur les réseaux sociaux : Aminata Touré alerte

Aminata Touré demande aux Sénégalais de faire « preuve d’une vigilance accrue » face aux arnaqueurs qui s’activent sur les téléphones et les réseaux sociaux. « Une personne malintentionnée utilise le numéro 77 160 20 34 pour contacter des citoyens honnêtes en prétendant être moi, Aminata Touré (Mimi). Je vous demande de faire preuve d’une vigilance accrue face à ces escrocs qui cherchent à vous soutirer de l’argent ou des informations personnelles à des fins malhonnêtes », alerte l’ancienne Première ministre de Macky Sall sur sa page Facebook, invitant les uns et les autres à être vigilants.



Aminata Touré a, par ailleurs, rappelé que son seul compte Facebook officiel est « Aminata Touré », identifiable par un badge bleu de certification. Et, par conséquent, « tout autre compte, page ou profil prétendant être elle, est frauduleux ».