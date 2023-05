Et de trois ! Le Ministre Issakha Diop distingué meilleur maire du département de Pikine

Bis repetita ! Jamais deux sans trois ! L’adage semble bien coller à la peau du Ministre maire de la commune de Pikine-Est, le jeune et dynamique maire Issakha Diop vient d’être encore distingué devant ses pairs, lors de la traditionnelle Nuit de consécration des meilleurs acteurs de la banlieue dans un hôtel de la place. Le Ministre Issakha DIOP, Maire de Pikine Est, distingué meilleur Maire du département de Pikine pour la 3ème fois consécutive. Cette distinction vient confirmer les résultats des dernières élections locales où sa liste est sortie première sur 102 listes en compétition dans les 12 communes du département. Pour rappel, le maire Issakha Diop a fait le meilleur score dans la région de Dakar et dans le département, caracolant à la tête des listes en compétition dans tout le département avec un score de 44,73 % des voix. A cela s’ajoute le prix d’excellence du leadership local décerné par Enda Ecopop, une distinction des meilleures pratiques et innovations dans la gouvernance participative pour le développement territorial au Sénégal dans la catégorie « Inclusion-Égalité et Équité » dont la première édition a été présidé par le Chef de l’Etat ,le président Macky SALL. Le processus de sélection est mené par le ministère de la gouvernance territoriale, du développement et l’aménagement du territoire sous l’égide du programme national de développement local (PNDL), les meilleurs maires et conseils départementaux ont été distingués durant cette cérémonie. Pour sa part le ministre dédie le prix à son mentor et président de l’Alliance Pour la République, son excellence M. Macky SALL Président de la République du Sénégal, tout en remerciant les militants, sympathisants et surtout la population de Pikine-Est pour leur confiance renouvelée.