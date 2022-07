Etape de Nguidjilone, village natal de Macky Sall: Mimi Touré demande aux populations de transmettre ses remerciements au Président Macky Sall.

La tête de liste de Benno Bokk Yaakaar poursuit son périple au Fouta. En début de soirée, accompagnée de Farba Ngom et de nombreux responsables politiques du département de Matam, Mimi Touré est arrivée à Nguidjilone, la commune où les parents de Macky Sall ont vu le jour. En face d’une foule venue nombreuse, elle a eu une note personnelle dans son adresse. Après avoir énuméré les réalisations de Macky Sall et les projets dont la route du Dandé Mayo, elle a demandé à la population de transmettre ses remerciements personnels au Président Macky Sall pour la confiance en elle placée et elle s’est engagée à se donner jusqu’à la dernière énergie pour mériter cette confiance et faire tout ce qu’elle peut et même ne peut pas pour que Benno Bokk Yaakaar ait une large victoire au soir du 31 juillet.