État de droit, presse, traque des biens mal acquis...: Aminata Touré assène ses vérités

Dans ce dernier jet d'un grand entretien que Aminata Touré a accordé au Groupe Emedia, repris par le quotidien Bés-Bi, Aminata Touré aborde les sorties du chef de l’État dans les médias étrangers. L’ancienne Première ministre admet que le président de la République doit passer plus de temps avec la presse nationale. La tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar aux Législatives aborde aussi, entre autres, des questions liées à la violence et à la bonne gouvernance.



L’État de droit est-il en bonne santé au Sénégal ?



L’État de droit se construit partout dans le monde. Il n’y a un Etat de droit achevé dans aucune partie du monde. La première démocratie que je connais bien, que ce soit aux Usa, du point de vue du nombre je veux dire, pas de la qualité ; tous les jours ; on voit des gens qui parlent d’État de droit, de droits bafoués pour les minorités raciales… c’est un processus qui se construit au fur et à mesure. Je pense qu’au Sénégal, nous sommes dans un processus de création et, justement, il va se nourrir de la posture des acteurs.



En parlant des acteurs, vous avez dénoncer une certaine rhétorique qui est même dangereuse, qui appelle à la violence, en faisant référence à Ousmane Sonko. Beaucoup de Sénégalais dénoncent l’organisation d’un concert, lors du deuil national et on entend beaucoup d’appels à l’insurrection. Est-ce qu’au Sénégal, le statut d’opposant offre une certaine immunité ?



Cela ne devrait pas être le cas. On ne devrait pas attendre que la loi règle ces problèmes. Il faut qu’on fasse chacun preuve de responsabilité et il faut aussi qu’on forme nos militants dans ce sens. Mais à un moment, la loi s’exerce. Il faut qu’on y travaille tous, les médias, la société civile, les acteurs politiques, majorité comme opposition, et que l’on bannisse cette rhétorique de la violence, parce que la violence appelle la violence. Vous avez des militants, nous en avons, ils se retrouvent dans la rue, vous avez des morts, et ce sera peut-être le fils du voisin ou de la voisine.





Mais l’État du Sénégal a les instruments pour faire face à ses dérives reconnues ?