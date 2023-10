État de santé Ousmane Sonko : Juan Branco parle d'une espérance vie de 7 %

Selon l'avocat Juan Branco le 17 août 2023 dernier Ousmane Sonko est passé à quelques pas de la mort.





"Ce dernier, tombé dans le coma, avait un score de Glasgow de 3/15, qui lui donne une espérance de vie de 7 %", a assuré Juan Branco.









Dans une note devenue rapidement virale sur les réseaux sociaux, Me Branco accuse : "Nous avons retenu jusqu'ici ces faits par pudeur. Mais le pouvoir sénégalais, de façon répétée et indécente, a tenté de remettre en cause l'existence des grèves de la faim de M. Sonko. Tenté de prétendre devant la communauté internationale qu'il mentait et les manipulait. Tenté de le déshonorer, une nouvelle fois. Or, nous avons désormais la preuve que le pouvoir sénégalais était, et demeure, parfaitement informé, au quotidien, de l'état de M. Sonko."