États-Unis, Japon : les femmes cadres de BBY magnifient les succès diplomatiques de Macky Sall

les femmes cadres de BBY magnifient les succès diplomatiques de Macky Sall

La récente tournée diplomatique du chef de l’État Macky Sall au Japon et aux États-Unis a séduit la plateforme des femmes cadres de la Majorité. Dans un communiqué, elles se félicitent des retombés de ces deux déplacements.





“La Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle, forte de sa mission de communication hebdomadaire félicite l’Assemblée Nationale du marathon parlementaire. Elle se félicite du rejet de la motion de censure et de la maturité des députés de la coalition et de l’opposition ayant voté pour l’intérêt général du pays.





La Plateforme des Femmes Cadres se félicite de la visite officielle de travail du Président de la République, Monsieur Macky SALL aux Etats-unis et au Japon qui a pour objectif le renforcement, l’investissement et la coopération bilatérale dans les domaines tels que le développement, les échanges commerciaux et interpersonnels… entre nos deux pays.





Aussi, les femmes cadres se réjouissent de la visite de son Excellence dans le Sénégal Oriental du 26 au 29 décembre 2022 qui verra l’inauguration de la route Tambacounda-Kidira et celui du camp militaire de Goudiry. Par ailleurs, le Président de la République présidera le Conseil Présidentiel ainsi que la journée de l’élevage et tiendra le Conseil des Ministres décentralisé à Tambacounda.





Dans le même sens, les Femmes Cadres soulignent pour s’en honorer de l’aura internationale du Sénégal. Elle encourage le Ministre de l’intérieur, Monsieur Antoine Félix Abdoulaye Diome qui a reçu avec les honneurs son homologue français le Ministre de l’Intérieur et de l’Outre-Mer, Monsieur Gérald DARMANIN dans le cadre d’une visite de travail, en postlude à la visite du Premier Ministre.





Cependant la plateforme salue le travail remarquable de la justice sur différents dossiers. Pour le cas Pape Ale Niang, les femmes déplorent les critiques du patron du média privé Dakar Matin envers le pouvoir une semaine après avoir bénéficié d'une libération provisoire. Sur le dossier Adji Sarr, les femmes cadres restent confiantes et sont persuadées que la Justice fera son travail.





La plateforme félicite le Ministre de l’Agriculture de l’équipe rurale et de la sécurité alimentaire, Monsieur Aly Ngouille Ndiaye représentant du ministre des infrastructures Monsieur Mansour Faye pour le lancement des travaux de construction des routes du Dieri Ndioum Namarel Bombodé Labgare Linguère. Ce qui matérialise la vision du chef de l’Etat de bâtir le Sénégal.





Aussi, la Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle, réaffirme-elle son soutien sans faille au gouvernement et au Président de la République, Son Excellence Macky SALL.”