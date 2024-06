Euro 2024 : en détails, le miracle dont a besoin la Croatie pour se qualifier en 8es

Tenue en échec par l’Italie (1-1), la Croatie aura besoin de nombreux résultats favorables pour finir parmi les quatre meilleurs troisièmes.





Sur le banc, Luka Modric a peut-être assisté à ses derniers instants avec le maillot de la Vatreni. Comme Alessandro Del Piero au Mondial 2006 contre l’Allemagne, l’ailier de la Lazio Mattia Zaccagni a offert le point du nul à l’Italie dans les derniers instants en propulsant une frappe enveloppée à l’entrée de la surface (1-1). Suffisant pour repasser devant la Croatie et condamner la sélection aux damiers. Car il faudrait un miracle pour que les coéquipiers de Modric accèdent aux 8es de finale.

Avec 2 points et une troisième place du groupe B, la Croatie se retrouve déjà derrière la Hongrie, l’Autriche et la Slovaquie, deux sélections qui ont encore un match au programme. Mais seul les quatre meilleurs troisièmes peuvent obtenir un ticket en huitième ce qui complique la tâche de la Vatreni qui devra espérer dans un premier temps que l’Angleterre se débarrasse de la Slovénie avec au moins trois buts d’écart, sans que les Slovènes n’inscrivent un but.