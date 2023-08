Évacuation aux urgences de Ousmane Sonko : YAW préoccupé interpelle l'Etat et le tient responsable de tout ce qui adviendra

La Coalition Yewwi Askan Wi exprime sa préoccupation concernant l'état de santé de Ousmane Sonko suite à son évacuation aux urgences.





"Nous condamnons fermement l'acharnement et le harcèlement de Macky Sall et son régime extrêmement violent contre le président Ousmane Sonko et tout ce qui lui est lié, la Coalition Yewwi Askan Wi tient Macky Sall comme unique responsable de tout ce qui arrive et adviendrait à l'otage Ousmane Sonko.