Évasion d'une prison en Israël : L'armée arrête des proches des fugitifs palestiniens

Le trou situé à l'extérieur de l'enceinte de la prison de Gilboa par lequel les six Palestiniens auraient pris la fuite, le 6 septembre 2021. © Gil Eliyahu, Reuters

L'armée israélienne s'est lancée dans une vaste traque des six prisonniers palestiniens évadés d'une prison israélienne de haute sécurité après avoir creusé un tunnel. Au moins cinq de leurs proches ont été arrêtés en Cisjordanie occupée et autour de la bande de Gaza. L'affaire embarrasse les autorités israéliennes qui tentent de retrouver les fugitifs au plus vite.





Tsahal a arrêté en Cisjordanie occupée au moins cinq proches de Palestiniens qui se sont évadés d'une prison israélienne en début de semaine et sont toujours en fuite, a rapporté mercredi 8 septembre un organisme palestinien de défense des détenus.





Les forces israéliennes mènent une vaste chasse à l'homme depuis l'évasion le 6 septembre de six Palestiniens, membres de groupes armés. Les fugitifs avaient creusé un tunnel sous un évier dans une prison de haute sécurité du nord d'Israël.





Des drones d'observation ont été déployés, des barrages mis en place, notamment en Cisjordanie occupée et autour de la bande de Gaza, pour retrouver ces prisonniers écroués. Certains avaient été condamnés à perpétuité, pour leur rôle dans des attaques anti-israéliennes.





Deux frères de Mahmoud Ardah, présenté par des médias locaux comme l'architecte de l'opération, ont été arrêtés par l'armée israélienne, a indiqué dans un communiqué le Club des prisonniers palestiniens. L'un de ses cousins s'est aussi enfui. Son frère a été arrêté, ainsi que le docteur Nidal Ardah, membre de leur famille, a ajouté l'association.





Le père de Munadel Infeiat, un évadé également membre du groupe armé Jihad islamique, a aussi été interpellé, selon cette source.





D'autres membres des familles des fugitifs pourraient avoir été arrêtées, a indiqué à l'AFP Amani Sarahneh, une porte-parole du Club des prisonniers palestiniens, précisant que certains proches ont été interrogés puis relâchés.





Une affaire embarrassante et sensible pour les autorités israéliennes





Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967, a confirmé que "plusieurs arrestations ont eu lieu dans la nuit", mais n'a pas souhaité donner davantage de détails.





La justice israélienne a émis une ordonnance de non-publication des détails de l'enquête à l'heure, où la presse locale tente de lever le voile sur cette affaire embarrassante et sensible. Les autorités craignent entre autres que les Palestiniens en cavale mènent des attaques.





"Il relève du droit de chaque prisonnier de chercher un moyen de parvenir à sa liberté", a affirmé mardi le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh, se disant "heureux" de l'évasion.