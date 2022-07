Évasion de Pape Mamadou Seck: «On ne peut pas parler encore de mort puisque… », (Pr Thiam)

Pr Samba Thiam sur l'évasion de Pape Mamadou Seck

Les jours passent et toujours aucune nouvelle de Pape Mamadou Seck depuis son évasion du Pavillon spécial où il était interné pour le traitement d’une pathologie «sévère» . Ce membre présumé de la « Force spéciale», placé sous mandat de dépôt à la prison de Rebeuss, est toujours en vie, semble dire le Professeur agrégé en histoire du Droit, Samba Thiam. Là où, beaucoup parlent de la mort du sieur Seck. «On ne peut pas encore parler de mort. Puisque la mort doit être constatée. On ne peut pas aussi parler de disparition. On va dire qu’il s’est évadé », a-t-il enseigné.





En outre, il a affirmé que l’administration pénitentiaire a bien fait de s’exprimer vite pour rassurer et de sous-entendre que: «je ne dégage pas ma responsabilité puisque ce sont mes agents qui devaient veiller sur cette personne. Je vais mener une enquête pour vérifier s’il n y’a pas négligence de ma part».