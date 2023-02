Éventuel troisième mandat de Macky Sall : Le parti d’Idrissa Seck apporte des précisions

“Suite au discours du Président Idrissa SECK tenu lors du séminaire de notre Parti ce jour, un article paru sur le site internet Seneweb a déformé des propos du Président Idrissa SECK et introduit dans son discours des passages inventés de toutes pièces tels que « le troisième mandat était mon point de désaccord avec WADE, ça l’est également avec Macky SALL ».



Nous ne savons pas par qui et à quelles fins cette démarche diffamatoire et infamante est menée mais tenons à affirmer que les deux principales orientations données par le Président Idrissa SECK aux responsables et aux militants sont : fortifier le Parti à travers le recensement et des actions d’animation et consolider l’unité de la coalition.





Un communiqué sanctionnant le séminaire sera publié.”





Fait à Dakar le 25 février 2023

Le Porte-parole