Éviction de Woré Sarr : Sections et fédérations du Pds en ordre de bataille contre une décision ‘’illégale’’

Le ballet est incessant au domicile de la députée libérale, Woré Sarr sis à la Cité Sones dans la commune de Wakhinane Nimzatt (Guédiawaye). Des responsables des structures de base du Parti démocratique sénégalais (Pds), représentants de sections et fédérations de la formation politique d’Abdoulaye Wade se sont donnés rendez-vous, ce week-end, chez la responsable démissionnaire pour lui témoigner leur soutien.











En effet, après la visite, samedi, de la forte délégation des femmes libérales des 19 communes de Dakar dirigée par Mame Diarra Fam, c’était au tour de la section de Ndiarème Limamou Laye, hier, dimanche. La délégation était composée du président de la section El Hadji Makhtar Hann, du secrétaire général Sagagno Dieng, de la présidente des femmes Aïssatou Mbaye, de la secrétaire générale des femmes Yacine Sall, du chargé de la massification Sine Gadiaga et du chargé des élection Saliou Diagne.









Empêché, l’ancien ministre en charge du panafricanisme sous Wade, Amadou Lamine Faye s’est entretenu au téléphone avec la présidente de la fédération nationale des femmes évincée par une décision administrative ‘’sans aucun fondement légal’’. « Vous êtes une icône au Pds et personne n’a le droit de vous humilier de la sorte. On est prêt au combat à vos côtés honorables. Cette décision est illégale », lance-t-il au bout du fil.









Faux et usage de faux









Selon ces soutiens de Woré Sarr, dans cette affaire, tout est entaché d’irrégularité et de faux. D’abord, souligne El Hadji Makhtar Hann, « les statuts du parti sont clairs : en matière d’élection à la tête des structures du parti c’est le consensus ou la démocratie. On ne peut pas en aucun cas nommer quelqu’un par une simple décision administrative ». Un avis que corrobore Doudou Wade qui, sur les ondes de la Rfm, « doute de l’authenticité » de la signature de Abdoulaye Wade apposé au bas de la décision administrative portant nomination des membres du bureau de la fédération nationale des femmes.









« Maintenant, on n’appelle plus les gens pour venir voter, on prend une note, on se réfère à des articles qui ne conviennent pas et on assure une nomination à quelqu’un pour une fonction élective. (…) Woré Sarr a tout donné pour le Pds. Je l’ai eu au téléphone et elle est profondément atteinte», soutient l’ancien parlementaire libéral, invité de Grand jury ce dimanche, qui jure que Wade n’est pas l’auteur de cette note.









« Nous t’invitons à revenir sur cette décision »









Visiblement atteinte par cette décision, Woré Sarr s’en remet peu à peu, réconforté par l’élan de solidarité des militants du Pds, des anciens responsables et des Sénégalais apolitiques qui l’appellent de partout dans le monde pour compatir. Dans les rangs du parti, beaucoup de libéraux l’invitent à ne pas donner acte à sa décision de quitter le parti pris sous le coup de la colère. « Woré, tu n’as pas le droit de quitter le parti. Tu es le Pds et le Pds ne peut pas quitter le Pds. Tu me disais que s’il ne devait rester qu’une seule personne au Pds ce serait toi. Tu n’as pas le droit de renier ce serment », lance la présidente des femmes de Ndiarème Limamou Laye, Aïssata Mbaye.









Abondant dans le même sens, la secrétaire générale Yacine Sall l’invite à revenir sur sa décision. « Nous vous invitons à revenir sur cette décision. Tu es la digne héritière de Abdoulaye Wade et personne n’a plus de légitimité que toi. Tu es un exemple de loyauté et de fidélité dans ce parti », déclare-t-elle. Après avoir écouté ses hôtes, l’ex maire de Médina Gounass s’est réjouie de leur élan de solidarité à son égard. Cependant, ‘’l’amazone de Wade’’ ne s’est pas prononcé sur la suite à donner à sa décision de quitter le Pds.









Va-t-elle acter sa décision ou y revenir ? Woré Sarr se prononcera très prochainement.