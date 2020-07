Exclu de l’Apr : «Cissé Lô victime de ses dérisions excessives et insubordonnées» (Meer)

Moustapha Cisse Lo

Les réactions se poursuivent, suite à l’exclusion, ce lundi 6 juillet, de Moustapha Cissé Lô de l’Alliance pour la république (Apr). Pour le Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer), le parlementaire «est victime de ses dérisions extravagantes, excessives et insubordonnées».





«Face à cette sortie d’une insolence caractérisée mêlée d’une ignorance avouée de Moustapha Cissé Lô s’attaquant au président de la République Macky Sall, à sa gestion et à certains de ses collaborateurs, nous pensons qu’il est naturel de remettre certains i à leurs bonnes places», ont déploré Abdoulaye Diagne et ses camarades, à travers un communiqué parvenu à Seneweb.









Et d’ajouter : «A Moustapha Cissé Lô, nous voulons faire savoir que nous étions tous flattés, surtout par lui qui a donné tant d’importance à l’opinion de ses amis d’hier. De tous ceux qui expriment rationnellement leurs opinions et qui s’identifient au culte de l’éthique, de la retenue et de la pondération, nous restons convaincus que les propos de monsieur Lô ne valent pas plus que la portée de son expérience personnelle et qu’à ce titre, ils peuvent être facilement compréhensibles.»