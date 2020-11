Exclusion du Frn : Oumar Sarr et le Pld/And Suqali réagissent

Les remous se poursuivent au sein du Front de résistance nationale (Frn) après les nominations de certains de ses membres dans le nouveau gouvernement. A l’instar de Rewmi, Oumar Sarr et le Parti des libéraux et démocrates (Pld/And Suqali) ont réagi à leur exclusion du Frn. Et c’est pour rappeler, dans un communiqué de presse, ce qui suit :«Dès le samedi 31 octobre, veille du remaniement gouvernemental, le président Oumar Sarr a saisi le coordonnateur et d’autres leaders du Frn pour leur faire part des décisions du directoire du Pld et de la nécessité subséquente de redéfinir nos rapports».Par ailleurs, le Pld/As, qui «s’exclut de toute forme de polémique», «réaffirme son amitié et son respect envers toutes les composantes du Frn».