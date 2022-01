Exit les Locales : Pape Diop félicite les vainqueurs et se projette sur les Législatives

Pape Diop, Candidat de Bokk Gis Gis

Le leader du parti Bokk Gis Gis, Pape Diop, candidat aux élections locales du 23 janvier dernier, a félicité les vainqueurs de ces scrutins. Sur ce, il se projette déjà sur les élections législatives de juin prochain.





A travers une déclaration, Pape Diop a félicité les vainqueurs de ces élections locales.





‘’Je tiens à féliciter l’ensemble des candidats sortis victorieux de ces élections et leur souhaite plein de succès à la tête des collectivités locales dont ils assureront désormais le fonctionnement’’, a-t-il déclaré.





L’ex-maire de Dakar dit également apprécier les résultats notables de Bokk Gis Gis, parti seul aux élections, renseigne le quotidien ‘’Rewmi’’.





Pape Diop exhorte ses conseillers à se montrer dignes du mandat qu’ils ont reçu des populations et à cultiver partout une franche collaboration avec ceux des autres partis et coalitions, pour le bon fonctionnement de leurs conseils municipaux et départementaux respectifs.





‘’Je les invite à se départir de tout esprit partisan et de mettre en avant les intérêts et le développement des localités où ils viennent d’être élus’’, a mentionné le leader de Bokk Gis Gis.





Par ailleurs, il rassure les responsables et militants du parti de la poursuite du travail d’animation sans relâche et qu’ils restent tous mobilisés, en perspective des prochaines échéances électorales, notamment les Législatives qui auront lieu dans quelques mois.