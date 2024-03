Expo Doha 2023 : Le Sénégal gagne la médaille d’Or de la catégorie « Meilleur Aménagement de l’Extérieur »

C’est une salle archicomble qui a abrité l’événement dénommé « The Award Ceremony » marquant la cérémonie de remise des prix aux pavillons qui se sont illustrés durant cette exposition horticole internationale Doha 2023. Sous la présidence effective du Ministre Qatari de la Municipalité, Abdullah Bin Hamad Bin Abdullah Al Attiya, de son S.E. Bader Al Dafa, Commissaire Général de l’Expo, du Président du Bureau international des Expositions M. Alain BERGER et de son Secrétaire général M. Dimitri S. KERKENTZES, la cérémonie a vu également la participation des quatre-vingt (80) pays participants à l’expo Doha 2023, ainsi que d’éminentes personnalités qataries.



Le Sénégal s’est encore une fois distingué lors de cette fête puisque la médaille d’Or de la catégorie « Aménagement de l’extérieur » lui a été décernée. Mme Zahra Iyane THIAM Directrice générale de l’ASEPEX et non moins Commissaire général de l’expo pour le compte du Sénégal a reçu des mains du Ministre de la Municipalité Qatari la médaille d’Or dédiée au Pavillon du Sénégal. La Directrice générale de l’ASEPEX dira en ce sens que cette médaille d’Or matérialise tous les efforts consentis par l’Etat du Sénégal et toute l’équipe de l’ASEPEX.



D’après toujours l’ancienne Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, cette consécration prouve à suffisance que le Sénégal a du potentiel à faire valoir. Il faut rappeler qu’en marge de cette cérémonie, Mme Zahra Iyane THIAM a également reçu une autre médaille d’Or en sa qualité de Présidente des commissaires généraux de l’Expo. En somme, après six (6) mois de déroulé, la cérémonie de clôture de l’exposition horticole internationale se tiendra ce jeudi 28 mars 2024.