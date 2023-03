Expulsion de Me Juan Branco : Le Collectif des avocats de Ousmane Sonko dénonce "une injustice" et menace





Venu prendre part à l’audience opposant son client Ousmane Sonko au ministre Mame Mbaye Niang devant la chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance (TGI) hors classe de Dakar, l'avocat au barreau de Paris, Juan Branco a été expulsé sur le champ du territoire sénégalais. Une expulsion que dénonce et fustige le collectif des Avocats de Ousmane Sonko.









"Il (Me Branco) avait été constitué depuis le 15 mars dernier par Ousmane Sonko pour faire partie de l’équipe d’Avocats chargée de sa défense. Cette décision injuste, incompréhensible et arbitraire est une atteinte grave et inadmissible aux droits de la défense, à l’exercice de la profession d’Avocat et à la libre circulation des personnes. Il s’agit d’un précédent dangereux pour l’ensemble de la profession d’Avocat parce qu’il constitue une entrave injustifiable qui interpelle au-delà du Sénégal, tous ceux qui exercent la profession d’Avocat et qui pourraient demain subir le même sort, dans n’importe quel pays du monde", dénoncent les membres du collectif des Avocats de Ousmane Sonko.









Selon le collectif leur "destin commun" d'avocat est d’être partout chaque fois que leur mission de défense le commande.









"La communauté internationale est prise à témoin sur les attaques intolérables perpétrées contre les avocats et les libertés. Nous rappelons que dans la même affaire, des violences physiques ont été exercées sur un autre confrère, maître Ciré Clédor Ly qui a été gazé et violenté en connaissance parfaite de sa qualité d’avocat. Nous condamnons fermement et sans réserve ces comportements de l’Etat du Sénégal qui ne resteront pas sans suite et qui ont brisé la vitrine de l’Etat de droit et de la démocratie", pestent Me Cire Cledor Ly et Cie.