Expulsion de Me Juan Branco : Mamoudou Ibra Kane, entre respect des droits de la défense et respect de nos institutions

Interpellé sur l'expulsion du territoire national de l'avocat Juan Branco, le président du mouvement Demain c'est maintenant estime que les droits de la défense sont sacrés. Mamadou Ibra Kane était en visites de courtoisie dans le département de Mbour.





Pour lui, "les droits de la défense doivent être respectés. Chaque citoyen, chaque justiciable a droit à un avocat, à une défense et c'est le cas pour Ousmane Sonko. N'oublions pas aussi que Mame Mbaye Niang a commis un pool d'avocats ; il y en a un qui est français, Olivier Sûr".





Juan Branco a été refoulé par les autorités sénégalaises qui se sont expliquées. À travers un communiqué, le ministre de l'Intérieur a donné les raisons de ce refoulement. Ce qui fait dire à Mamadou Ibra Kane qu'il y a une attitude, une posture à avoir, quand on foule un territoire étranger. "Traiter le président de la République de tyran, alors qu'on est juste venu défendre son client, je pense que Juan Branco a dit un mot de trop. Est-ce qu'il méritait d'être refoulé ? Chacun peut donner son idée, mais je crois qu'il doit respecter les institutions sénégalaises".





Une fois cette question réglée, Mamoudou Ibra Kane assure que personne ne pourrait empêcher Juan Branco de revenir au pays pour défendre son client. "Il faut qu'on respecte les droits de chacun dans cette affaire. Mais pourquoi on se focalise d’ailleurs sur les avocats français ? C'est quelque part le combat que Demain c'est maintenant mène. Pourtant, il y a des avocats qui sont d'autres nationalités très brillants. Il y a des avocats burkinabé. Pourquoi on ne parle pas d'eux ? Il y a des avocats sénégalais qui vont ailleurs dans le monde pour défendre des clients. Il faut qu'on soit un peu plus respectueux de nous-mêmes. Pourquoi entretenir une polémique sur des avocats français ? C'est des avocats comme d'autres", a défendu M. Kane.