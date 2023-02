Extrait de force de sa voiture : Ousmane Sonko annonce des plaintes contre le ministre de l’intérieur et la Police nationale

La vidéo a fait le tour du monde et alimente les débats. Elle montre des éléments du Gign et de la Bip casser une vitre du véhicule de l’opposant Ousmane Sonko pour l’extraire de force alors qu’il rentrait chez lui après le renvoi du procès en diffamation contre le ministre Mame Mbaye Niang. « Un acte de banditisme », selon lui, que le leader de Pastef n’entend point laisser impuni. Dans une déclaration en live sur sa page facebook, hier soir, le maire de Ziguinchor s’est d’abord offusqué de l’attitude des forces de défense et de sécurité avant d’annoncer des plaintes contre les donneurs d’ordre qui sont à l’origine de ces incidents.