F24, Dialogue Politique : les positions surprenantes de Amsatou Sow Sidibé

Amsatou Sow Sidibé n’a pas encore signé la charte du F24, même si elle adhère à certaines positions de cette plateforme. « C’est difficile de me faire signer un texte les yeux fermés. J’émets des réserves quand il le faut. Mais il y a des questions fondamentales qui sont dans la charte de F24 et que je partage » a expliqué la présidente du parti politique Convergence des acteurs pour la Défense des Valeurs Républicaines (CAR LENEEN), invité du Jury du Dimanche, sur I Radio.







Sur la question du troisième mandat ou de la suppression du parrainage, notamment, elle est en phase avec les revendications du F24 « Il (Macky Sall) sait que depuis 2001 qu’il n’est plus possible de faire plus de 2 mandats, estime-t-elle. Et je suis en phase avec le F24 en ce qui concerne le parrainage. Parce que le parrainage c’est la bêtise du siècle ».





Parlant du dialogue, Amsatou Sow Sidibé invite Ousmane Sonko et tous les autres leaders politiques qui se sont rétractés d’accepter de dialoguer. « Il faut que les gens se regardent les yeux dans les yeux et se disent ce qui est possible et ce qui ne l’est pas, estime-t-elle. C’est un panier et on met tout sur la table. On discute point par point et on s’arrête là où on ne peut pas avoir de dépassement ».





“Je suis une femme de dialogue, une femme de paix, a-t-elle poursuivi. On ne peut rien faire sans dialogue. On ne peut pas organiser des élections dans un environnement qui n’est pas propice à la paix. Donc, c’est extrêmement important qu’on aille vers ce dialogue. Ce qu’on attend de ce dialogue c’est d’abord qu’il soit inclusif. Il faut que le président de la République invite tous les acteurs qui peuvent intervenir dans le dialogue sans exclusive ».