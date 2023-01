Face à Amadou Bâ, la société civile réclame la libération des détenus politiques

la société civile réclame la libération des détenus politiques

Le rapport de la Cour des comptes n’a pas été le seul sujet débattu au cours de la rencontre d’hier, entre le Premier ministre, les ministres des Finances, du Budget, du Commerce et presque l'ensemble de la société civile. Lors de leur prise de parole, les différents membres des organisations de la société civile ont, à chaque fois, demandé la libération des détenus politiques et de tous les prisonniers d'opinions, mais aussi du journaliste Pape Alé Niang. C'est ce que révèle Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Y'en A Marre. «Cela a été une demande forte. J'ai dit au Premier ministre que pour les 12 mois qui restent du second et dernier mandat du président Macky Sall, qu'il a besoin de travailler. Et cela ne peut se faire sans la sérénité. Et la sérénité dans ce pays, on ne peut l'avoir s'il y a des prisonniers d'opinion », fait-il savoir.





"J'espère, a-t-il poursuivi, qu'avec le ministre de la Justice qui était à côté, et qui a été interpellé, ils vont tout mettre en œuvre pour que ces personnes, à l'image de Abdou Karim Gueye, soient libérées". «Ce dernier a pris tous les risques le 22 juin 2011, qui a pris des lacrymogènes, qui a dormi au commissariat central pendant que le président Macky Sall, opposant de l'époque, était dans la salle Daniel Brothier. C'est grâce à ce Abdou Karim Gueye qu'il y a eu cette vague de contestations le lendemain, le 23 juin, devant les grilles de l'Assemblée nationale pour que le président Macky Sall puisse y venir avec Marième Faye Sall », rappelle le Y en marriste.