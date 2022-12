[Video] Face à Ismaïla Madior Fall : Aminata Touré s’oppose au 3ème mandat, l’opposition jubile, le pouvoir conteste

Mimi Toure sur le 3eme Mandat de Macky Sall

Sa prise de parole était attendue. Ancienne ministre de la Justice sous le régime de Macky Sall, Aminata Touré s’est exprimée sur la question d’un probable 3ème mandat du Président de la République à l’élection présidentielle prévue en 2024. Face à l’actuel Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, elle lui a rappelé son rôle «important » joué dans la Constitution de 2016. «Vous êtes un professeur émérite, regardez les Sénégalais et répétez une quatrième fois que vous les avez trahis. Vous avez été l’artisan de cela. Pourtant, nous avons dépensé des millions de FCFA lors de la campagne pour le référendum en plaidant que personne n’a le droit à un 3ème mandat », a signalé Aminata Touré dit Mimi, ce jeudi 1er décembre, lors du vote du projet de budget du ministère de la Justice.





Poursuivant, elle soutient toujours à l’endroit du ministre de la Justice: «Les intellectuels doivent être fidèles à leur pays et non pas à leurs privilèges. En 2012, nous avons combattu Abdoulaye Wade en disant que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. On l’a fait en 2016 pour verrouiller cette Constitution. Donc, nous voulons aujourd’hui une réponse claire sur la question du 3ème mandat de Macky Sall ».