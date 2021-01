Face à la presse : Ces questions esquivées par le gouvernement

Le Gouvernement face à la Presse de ce Jeudi 7 Janvier 2021

Le gouvernement face à la presse a été l’occasion pour les journalistes de revenir sur des préoccupations liées à l’actualité, particulièrement celle politique.





Ainsi, les hommes des médias ont posé plusieurs questions liées à la collecte de fonds du Pastef de Ousmane Sonko suivie du communiqué du ministre de l’Intérieur. La lettre adressée à ce dernier par le Pds d’Abdoulaye Wade a été également soulevée.





Mais le gouvernement a esquivé toutes ces questions sous prétexte qu’elles ne font pas partie du thème retenu. « Nous restons dans le cadre du thème prévu aujourd’hui et qui touche à la Covid, à l’état d’urgence et aux mesures qui ont été prises. Restons dans le cadre du thème général, parce que, chaque séance du gouvernement face à la presse, dans l’invitation que nous vous adressons, nous vous donnons également le champ sur lequel nous souhaiterons échanger avec vous », déclare Oumar Guèye, porte-parole du gouvernement et initiateur de ces rencontres périodiques.