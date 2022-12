Face à la "désinformation et les manipulations", le plaidoyer fort de Macky Sall pour la vaccination

Le Président de la République préside, ce samedi, au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, le Forum sur la Vaccination et l'Éradication de la Poliomyélite en Afrique.





Lors de son allocution, Macky Sall a rappelé l’importance de la vaccination , malgré “la désinformation” et les “manipulations de tout genre”. “Il est important de rappeler sans cesse la vérité sur la vaccination, pour que l’imposture, l’ignorance et l’obscurantisme ne couvrent de leur voile épais la lumière du savoir et du savoir-faire”, a souligné le Président en exercice de l’Union africaine.