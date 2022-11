Face à une démographie galopante : Le Parti Euleuk Sénégal invite l'Etat à doter Mbour d'un programme spécial

Programme spécial pour Mbour selon Pape Hamady Ndao

Au sortir d'un conclave tenu à Mbour ce samedi 5 novembre 2022 sous la supervision de leur Président Papa Hamady Ndao, le Secrétariat national de Euleuk Sénégal interpelle l'État du Sénégal sur le traitement réservé à la commune de Mbour qui, depuis 2012 peine à disposer de projets d'envergure.





"Malgré les infrastructures structurantes dans le département, malgré les routes de Promovilles et de la commune, la ville de Mbour se perd dans une démographie galopante et nécessite un programme spécial. C'est pourquoi, le SN demande au chef de l'Etat de secourir la commune de Mbour par l'octroi de fonds spéciaux dans le but de corriger les grands déséquilibres que le budget communal ne pourra combler", a déclaré Papa Hamady Ndao dans un communiqué.





Par ailleurs, le SEN condamne la violence sous toutes ses formes et appelle toutes les parties prenantes à la vie politique du Sénégal à la construction d'un espace de dialogue serein pour atteindre les objectifs de l'émergence fixés par le Président Macky Sall. En ce sens, il invite l'ensemble des élus du parti et de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau national à adopter un comportement exemplaire dans les assemblées territoriales dans lesquelles ils siègent, lit-on dans un communiqué.





Le SEN salue les efforts du gouvernement " qui a tant bien que mal trouvé des solutions pour soutenir les ménages afin de les soulager face à l'inflation des prix des denrées certes causée par les dommages collatéraux de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine".





Pape Hamady Ndao a rappelé la contribution énergique et sans calcul de Euleuk Sénégal à toutes les élections auxquelles a participé la coalition Benno Bokk Yakaar. A ce titre, le SN de Euleuk Sénégal a aussi décidé de soumettre au prochain congrès la participation de leur parti à toutes les élections qui se tiendront dorénavant au Sénégal, seul ou en coalition.