Face au spectre de la pénurie, Macky Sall invite à gagner la bataille de la souveraineté alimentaire

La conjoncture internationale est bien réelle et est liée à la crise au niveau mondial. Pour faire face aux aléas, le Président de la République a invité les Sénégalais, dans son adresse à la nation, à gagner la bataille de la souveraineté alimentaire. Macky Sall a appelé à « un effort individuel et collectif sur nous-mêmes».Le Chef de l’Etat estime que « l’indépendance n’est pas l’acte isolé d’un jour, mais un combat permanent, qui se gagne également sur le front de la sécurité alimentaire. C’est ce qui ajoute à la souveraineté nationale un surcroît de liberté. Il nous faut produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons ».





« Face au risque élevé de pénurie et de flambée des prix en raison de la crise mondiale, j’appelle à une mobilisation générale pour accroître et valoriser davantage nos produits agricoles, d’élevage et de pêche »dit-il.





Revenant sur les efforts du gouvernement dans ce sens, Macky Sall affirme que c’est « le sens des investissements massifs que l’Etat continue de consacrer à la modernisation et à la diversification des secteurs de l’élevage, de la pêche et de l’agriculture ». Et d’ajouter : « Pour la deuxième fois consécutive, le budget de la campagne agricole est revu à la hausse, et passe cette année de 60 à 70 milliards de fcfa ». L’Etat a aussi baissé les prix des denrées de première nécessité, notamment le riz, le sucre et l’huile ; et augmenté la subvention du riz local afin de soulager les ménages.





L’appel à la jeunesse