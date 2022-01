[Vidéo] Fanzone Sicap-Liberté : le nouveau maire Souleymane Camara répond à l'invitation de Zahra Iyane Thiam

Fanzone Sicap-Liberté : le nouveau maire Souleymane Camara répond à l

Depuis le début de la Can 2022, Zahra Iyane Thiam qui représentait la coalition Bby pour la quête de la mairie de Sicap-Liberté a initié une Fanzone au grand bonheur des Sicapois. Cette initiative a aussi permis au nouveau maire élu par la population sicapoise, Souleymane Camara, de venir à la rencontre de son ex adversaire en vue de raffermir les liens et de faire renaître l'esprit fair-play que Zahra Iyane préconisait tout au long de la campagne.





Selon le nouveau maire et membre de la coalition Yewwi Askan Wi, c'est tout à fait naturel pour lui de répondre à l'invitation de sa sœur, la féliciter et profiter de l'occasion pour inviter tous les Sicapois à se joindre à lui afin de faire de leur commune une vitrine et pour le bien de tous.