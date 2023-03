Farba Ngom accable l'opposition et valide Macky en 2024

Farba Ngom est sorti de sa réserve pour dénoncer les violences dans l’arène politique constatées ces derniers jours au Sénégal.







En effet, le député-maire des Agnames condamne et sermonne les leaders de l'opposition. Farba Ngom estime que les Sénégalais ont bien compris la manipulation du leader de Pastef et ont déjà choisi leur camp pour 2024.





Selon lui, au regard des échecs de toutes les tentatives de déstabilisation du pays, on n'a plus besoin de démontrer que c’est Macky Sall qui occupe bien le cœur des Sénégalais.





«Nous sommes très fiers de nous-mêmes. Nous ne répondons pas à l'appel à la violence. Nous avons été dans l’opposition et nous avons gagné les élections de 2012 sans passer par la violence. En 2012, nous avons fait face à un régime qui avait tous les moyens, mais nous avons su mener un combat politique dans la paix et comme résultat, nous avons gagné l'estime et la confiance des Sénégalis qui ont voté pour nous. Je trouve vraiment lâche de mener un combat politique dans la violence, en empêchant les commerçants de travailler, les transporteurs de rouler et en s’attaquant aux chefs religieux et aux institutions de la République. Ce n’est pas comme ça qu’on gagne un régime. Et nous n'avons pas peur, car nous sommes au pouvoir. Nous n’avons peur de rien", souligne le député.





Dans le même sillage, le parlementaire de BBY s’est prononcé sur la récente sortie du chef de l'État dans les colonnes du journal français "L'Express" sur son éventuelle candidature en 2024. Sous cet angle, Farba Ngom tranche le débat et valide la candidature de Macky Sall.





"Ceux qui doutaient de la candidature de Macky Sall en 2024 ne faisaient que perdre leur temps. Maintenant, c’est clair. Je l'ai dit dès le départ. Nous n’avons qu'un seul candidat en 2024 et c’est le président Macky Sall. Donc, aujourd’hui, je crois que les choses s’éclaircissent de plus en plus", a-t-il précisé sur les ondes de la RFM.