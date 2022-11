Farba Ngom clashe l’opposition : “Des députés immatures et inexpérimentés”

Le député a lancé quelques piques aux parlementaires de l'opposition. Il évoque notamment ce qui s'est passé lors de l'installation de la 14ème législature.'' Nous avons vu des députés arracher des micros, monter sur des tables et arracher des isoloirs '', a relevé le parlementaire.Ce dernier rappelle qu'il y a toujours eu des divergences d'opinions au sein de l'assemblée. ''Malheureusement nous sommes en face de députés qui n'ont aucune maturité, sans beaucoup d'expérience et qui ne font aucun effort de compréhension'', fustige Farba Ngom.



Le député a profité de l'occasion pour saluer ''l'expérience'' du Ministre Mansour Faye et l'a rassuré sur le vote du budget. ''Je tiens à souligner que ceux qui sont pour vous vont remporter les voix et le budget sera voté'', assure-t-il. Et d'ajouter : ''Je peux comprendre que certains ne veulent point voter le budget. Mais il faut prendre du recul par rapport à cela pour le bien des sénégalais''.