Farba Senghor : « Karim Wade ne peut pas conquérir le pouvoir par Whatsapp et par message»

Farba Senghor sur le camarade Karim Wade

Farba Senghor reprend du service. L’ancien proche collaborateur d’Abdoulaye Wade tire sur l’opposition et ne ménage pas Karim Wade, qu’il appelle à descendre sur le terrain. « Je crois que Karim Wade est un bluffeur. S’il a besoin de conquérir le pouvoir, il n’a qu’à venir au Sénégal et se battre comme tout le monde », sermonne l’ancien ministre et ex chargée de la propagande au Pds.





Karim Wade, enfonce-t-il, « ne peut pas conquérir le pouvoir par Whatsapp et par message. Ce n’est pas possible », « c’est de son propre gré qu’il est resté à Doha ». « Qu’il vienne se battre comme tout le monde s’il veut le pouvoir », charge-t-il encore.