Fatick : Démarrage tambour battant de la campagne de Matar Bâ

La campagne électorale de la grande majorité présidentielle a démarré tambour battant à Fatick. Depuis l'installation en grande pompe le lundi 11 juillet du Comité électoral communal qui a porté son choix sur le Maire Matar Bâ pour diriger l'équipe de campagne, la mobilisation est de mise.



En effet, sur les orientations stratégiques et concertées du mandataire, le Coordonnateur du Comité électoral communal, le Maire de Fatick Matar Bâ, les responsables et militants travaillent d'arrache-pied pour une victoire éclatante de Benno Bokk Yakaar (BBY), au soir du 31 juillet 2022.



Dans cette dynamique de forte mobilisation, Matar Ba multiplie les rencontres pour doper les militants en vue d'une synergie d'actions



Infatigable, le ministre des Sports a rencontré tous les groupements politiques et socioprofessionnels pour les aider à comprendre les enjeux des élections législatives mais aussi les appuyer financièrement pour une bonne campagne électorale.



Tour à tour, Matar Ba a rencontré, les femmes, les jeunes, les artisans, les femmes, le collectif des anciens et les sages qui ont pris l'engagement de voter Benno Bokk Yakaar.



En outre, á partir de ce lundi 18 juillet 2022, l'équipe de campagne de Matar Ba va se déployer dans les 13 quartiers de Fatick pour une jonction efficiente et victorieuse avec les comités électoraux des localités concernés